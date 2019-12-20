Uşak’a yeni kan alma birimi

Uşak Belediyesi, Kızılay Güney Ege Kan Merkezi Müdürlüğü ve Uşak Kızılay Şubesi arasında kan alma birimi protokolü imzalandı. Protokole istinaden Ulu Camii ile Burma Camii arasında kalan bölgede, 42 metrekare kapalı alanda yapılacak olan kan alma biriminde, kan bağışçılarının nezih bir ortamda, güvenli ve sağlıklı şekilde bağış yapması sağlanacak.

Cam konteyner

Mobil araçlarla da kan alma işlemini yürüten Kızılay, bu protokolle vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği sabit bir noktada kan alma işlemi yapacak.

Uşak Belediyesi’nde yapılan protokol anlaşmasına, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Kızılay Şube Başkanı Dr. Hasan Kaya, Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Zafer Aydın ve Uşak Kan Merkezi Müdürü Dr. Umut Bilgin Koçak imza attı.

Kanın acil değil, her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Çakın, “Bu protokolle, şehrimizin merkezinde yer alan ve ulaşımı kolay olan Ulu Camii ile Burma Camii arasında kalan bölgede, 42 metrekare kapalı alanda cam konteyner şeklinde yapılacak kan alma biriminin imzasını attık. Bölgede Kızılay, yeni, sabit bir birim kuracak” dedi.