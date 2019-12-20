BİST110.5990EURO6,61-0,11USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uşak’a yeni kan alma birimi
    ABONE OL
    20.12.2019 - 00:03 |

    Uşak’a yeni kan alma birimi

    Uşak’a yeni kan alma birimi

    Uşak Belediyesi, Kızılay Güney Ege Kan Merkezi Müdürlüğü ve Uşak Kızılay Şubesi arasında kan alma birimi protokolü imzalandı. Protokole istinaden Ulu Camii ile Burma Camii arasında kalan bölgede, 42 metrekare kapalı alanda yapılacak olan kan alma biriminde, kan bağışçılarının nezih bir ortamda, güvenli ve sağlıklı şekilde bağış yapması sağlanacak.

    Cam konteyner

    Mobil araçlarla da kan alma işlemini yürüten Kızılay, bu protokolle vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği sabit bir noktada kan alma işlemi yapacak.

    Uşak Belediyesi’nde yapılan protokol anlaşmasına, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Kızılay Şube Başkanı Dr. Hasan Kaya, Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Zafer Aydın ve Uşak Kan Merkezi Müdürü Dr. Umut Bilgin Koçak imza attı.

    Kanın acil değil, her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Çakın, “Bu protokolle, şehrimizin merkezinde yer alan ve ulaşımı kolay olan Ulu Camii ile Burma Camii arasında kalan bölgede, 42 metrekare kapalı alanda cam konteyner şeklinde yapılacak kan alma biriminin imzasını attık. Bölgede Kızılay, yeni, sabit bir birim kuracak” dedi.

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için
    Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber