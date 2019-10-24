Uşak’ın gönüllü çevre dostları

Sosyal sorumluluk projeleri için belediyeye başvuran Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle, Hacıkadem Mesire Alanı’nda çevre temizliği yaptı. Belediyenin çöp poşetinden, servis imkanına kadar gerekli destekleri verdiği gençler, personelle birlikte bölgenin temizliğini yaptı. Öğrenciler, projelerini kabul edip destek veren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkür etti.