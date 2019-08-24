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    HaberlerEgeUşaklılar, tertemiz sokakları hak ediyor
    24.08.2019 - 07:50

    Uşaklılar, tertemiz sokakları hak ediyor

    Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mesai gözetmeksizin kenti karış karış temizliyor.

    Uşaklılar, tertemiz sokakları hak ediyor

    Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mesai gözetmeksizin kenti karış karış temizliyor. Vatandaşın temiz bir şehre uyanması için çalışmalar günün ilk ışıklarına kadar sürüyor. Başkan Mehmet Çakın’ın da zaman zaman iş başındaki personeli ziyaret ettiğini belirten Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk, “Ana caddelerin, ara sokakların temizlenmesinden konteynerlerin özel ilaçlarla dezenfekte edilmesine; yolların tazyikli suyla yıkanmasından semt pazarlarının temizliğine, hafriyatların kaldırılmasından cami temizliklerine kadar, her alanda vatandaşın nezih bir ortamda gününü geçirmesi için çabalıyoruz” diye konuştu.

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