08.12.2019 - 00:01 |
Uşakspor 3 puan peşinde
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta Niğde Anadolu FK’yı deplasmanda 2-0 yenerek kötü gidişi sonlandıran Uşakspor bugün evinde Kardemir Karabükspor’u misafir edecek.
Karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.