05.10.2019 - 02:16 |
Uşakspor çıkış arıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk maçını kazandıktan sonra 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Uşakspor, bugün taraftarının önünde Etimesgut Belediyespor’la karşılaşacak.
Uşak 1 Eylül Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan 4 puanlı Uşakspor, 8 puanı bulunan 7. sıradaki Başkent ekibini yenerek moral bulmak istiyor.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.