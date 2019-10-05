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    HaberlerEgeUşakspor çıkış arıyor
    05.10.2019 - 02:16 |

    Uşakspor çıkış arıyor

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk maçını kazandıktan sonra 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Uşakspor, bugün taraftarının önünde Etimesgut Belediyespor’la karşılaşacak.

    Uşakspor çıkış arıyor

    Uşak 1 Eylül Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan 4 puanlı Uşakspor, 8 puanı bulunan 7. sıradaki Başkent ekibini yenerek moral bulmak istiyor.

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    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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