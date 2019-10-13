13.10.2019 - 00:30 |
Uşakspor puan avında
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve BŞB Vanspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Uşakspor, bugün evinde Eyüpspor’la puan mücadelesine çıkacak.
Uşak 1 Eylül Stadı’nda maç saat 15.00’te başlayacak. Uşakspor’da Teknik Direktör Tolga Doğantez iddialı konuştu. Serinin süreceğini belirten genç teknik adam, “Taraftarımızın desteği ile bir galibiyete daha imza atacağımıza inanıyorum” dedi.
Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişmeTürk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetcik, Telabyad'ın içi kısımlarına doğru ilerliyor.