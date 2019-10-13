Uşakspor puan avında

Uşak 1 Eylül Stadı’nda maç saat 15.00’te başlayacak. Uşakspor’da Teknik Direktör Tolga Doğantez iddialı konuştu. Serinin süreceğini belirten genç teknik adam, “Taraftarımızın desteği ile bir galibiyete daha imza atacağımıza inanıyorum” dedi.