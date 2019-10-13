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    HaberlerEgeUşakspor puan avında
    13.10.2019 - 00:30 |

    Uşakspor puan avında

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve BŞB Vanspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Uşakspor, bugün evinde Eyüpspor’la puan mücadelesine çıkacak.

    Uşakspor puan avında

    Uşak 1 Eylül Stadı’nda maç saat 15.00’te başlayacak. Uşakspor’da Teknik Direktör Tolga Doğantez iddialı konuştu. Serinin süreceğini belirten genç teknik adam, “Taraftarımızın desteği ile bir galibiyete daha imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

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