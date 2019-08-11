BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38 ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeUşakspor’da Berat da tamam
    11.08.2019 - 02:46

    Uşakspor’da Berat da tamam

    Uşakspor’da Berat da tamam

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Utaş Uşakspor, aradığı stoperini Tokatspor’dan buldu. Kırmızı siyahlılar 28 yaşındaki Berat Çetinkaya ile resmi sözleşme imzaladı. Berat’la 1 senelik mukavele yapıldığı açıklandı. Deneyimli savunmacı kariyerinde Sakaryaspor, Adana Demirspor, Beşiktaş, Kahramanmaraşspor, Sarıyer, Pendikspor, Bayrampaşa, Konya Anadolu Selçukspor, Etimesgut Belediyespor ve Tokatspor’da oynadı. Berat geçen sezon Tokatspor’da 27 lig müsabakasına çıkıp 2 de gol attı.

    Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
    daha fazla video için
    Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

    Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

    Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

    Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

    Tedirgin eden görüntü

    Tedirgin eden görüntü

    Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

    Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

    Sıradaki Haber