11.08.2019 - 02:46
Uşakspor’da Berat da tamam
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Utaş Uşakspor, aradığı stoperini Tokatspor’dan buldu. Kırmızı siyahlılar 28 yaşındaki Berat Çetinkaya ile resmi sözleşme imzaladı. Berat’la 1 senelik mukavele yapıldığı açıklandı. Deneyimli savunmacı kariyerinde Sakaryaspor, Adana Demirspor, Beşiktaş, Kahramanmaraşspor, Sarıyer, Pendikspor, Bayrampaşa, Konya Anadolu Selçukspor, Etimesgut Belediyespor ve Tokatspor’da oynadı. Berat geçen sezon Tokatspor’da 27 lig müsabakasına çıkıp 2 de gol attı.
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