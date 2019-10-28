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    HaberlerEgeUşakspor’da Doğantez’e veda
    28.10.2019 - 07:50 |

    Uşakspor’da Doğantez’e veda

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor’un ardından evinde Bayburt Özel İdarespor’a da 4-1 yenilen Uşakspor’da Teknik Direktör Tolga Doğantez ile yollar ayrıldı.

    Uşakspor’da Doğantez’e veda

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor’un ardından evinde Bayburt Özel İdarespor’a da 4-1 yenilen Uşakspor’da Teknik Direktör Tolga Doğantez ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Tolga Doğantez ve Harun Çakmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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