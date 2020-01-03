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    HaberlerEge Haberleri Uşakspor’da Mete veda etti
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    03.01.2020 - 00:18 |

    Uşakspor’da Mete veda etti

     TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Uşakspor Mete Yıldız’la yolları ayırdı.

    Uşakspor’da Mete veda etti

     Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi. Geçen sezon Fenerbahçe altyapısından transfer edilen Mete, kırmızı siyahlı formayla ilk yılında ligde 3, kupada 1 maçta oynadı. Bu sezon ligde 4, kupada 1 müsabakada şans bulan 21 yaşındaki gurbetçi savunma oyuncusuna kulübe olan katkıları için teşekkür edildi. Uşakspor, ara transfer döneminde daha önce Ali Say, Tuğrul ve Oğuzhan Yazıcı’yla yollarını ayırıp Sarıyer’den Yaser Yıldız ile Tuzlaspor’dan sağ bek Türker Toptaş’ı renklerine bağlamıştı.

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