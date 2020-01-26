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    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta 10 hal dükkanı kiralık
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    26.01.2020 - 00:00 |

    Uşak’ta 10 hal dükkanı kiralık

    Mülkiyeti Uşak Belediyesi’ne ait olan Yeni Hal Binası’ndaki 10 adet dükkân ihale usulü 10 yıllığına kiraya verilecek.

    29 Ocak günü Belediye Encümen odasında saat 11.10’da başlayacak ihalelere ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosu’nda görülebilir. Ayrıca dükkanların KDV hariç aylık muhammen bedelinin 1500 lira olduğu belirtildi.

    İstenen belgeler

    Kişilerden, Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisi’nden borcu yoktur belgesi, sebze ve meyve ticaretinde faaliyetinde olduğuna dair bağlı olduğu odadan sicil kaydı, sabıka kaydı, muhtarlıktan ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti belgeleri isteniyor.

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