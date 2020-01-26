Uşak’ta 10 hal dükkanı kiralık

29 Ocak günü Belediye Encümen odasında saat 11.10’da başlayacak ihalelere ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosu’nda görülebilir. Ayrıca dükkanların KDV hariç aylık muhammen bedelinin 1500 lira olduğu belirtildi.

İstenen belgeler

Kişilerden, Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisi’nden borcu yoktur belgesi, sebze ve meyve ticaretinde faaliyetinde olduğuna dair bağlı olduğu odadan sicil kaydı, sabıka kaydı, muhtarlıktan ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti belgeleri isteniyor.