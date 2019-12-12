Uşak’ta 25 bin kişiye iş umudu

UŞAK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, kurulacak olan 3. OSB ile 25 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı. 2019’da 600 milyon dolar ihracatla 2018’in aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artış sağladıklarını belirten Ağaoğlu, “Kuracağımız 3. bölge ile bu rakamı 1 milyar dolara çıkaracağız. Bu büyüme ile de ülkemize ciddi bir katkı sağlamanın heyecanı içindeyiz” dedi.

‘Bu kentte işsizliği bitireceğiz’

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nin ‘Türkiye’nin geri dönüşüm merkezi’ olduğunu ifade eden Ağaoğlu, “Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu ‘Sıfır Atık Projesi’ne en büyük desteği bölgemiz sağlıyor” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 3. OSB için 614 hektarlık alana izin aldıklarını ifade eden Ağaoğlu, “Uşak’ta işsizliği bitireceğiz” dedi.