Uşak’ta belediye ile üniversite el ele verdi

Uşak Üniversitesi’yle protokol imzalayan Belediye Başkanı Çakın, “Eğitime destek ön planda” dedi. Rektör Prof. Savaş da, bu tür adımların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İkametini kente aldıran öğrenciler için Memleketim Uşak Öğrenci Kartı projesini başlatan Belediye, Uşak Üniversitesi öğrencileri için çalışmalarını sürdürüyor.

İmzalanan protokolle, yerel yönetimler bölümü öğrencileri, mesleki uygulamalar dersi için belediyede yerinde incelemelerde bulunacak. Belediye çalışanlarına da akademik personel tarafından eğitim ve danışmanlık desteği verilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri, kamu hizmetlerinin nasıl işlediğini, uygulamalı dersle yerinde görecek. Üniversitenin akademik personeli de talep edilen konuda çalışanlarımıza eğitim seminerleri verecek” dedi.

Çok sayıda kurs

Eğitime yatırım yapmayı her zaman ön planda tuttuklarını sözlerine ekleyen Çakın, “Mahalle konaklarımızda, kültür merkezimizde çeşitli dallarda kurslar açarak vatandaşlarımızın ilgi alanı doğrultusunda eğitici ve öğretici kurslarımız devam ediyor” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş da, Belediye ile böylesine önemli bir protokole imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi, “Kentimiz için varız” dedi.

Başkan Çakın, imzanın ardından 1. Uluslararası Zanattan Sanata Jürili Karma Sergisi’ni gezdi.