Uşak’ta Cumhuriyet tenisle kutlandı

Çeşitli spor branşlarında düzenlediği turnuva ve aktivitelerle, Uşaklılara sporu sevdiren Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 3 hafta süren Cumhuriyet Tenis Turnuvası’nda kazanan sporcuları ödüllendirdi. 9 yaş kızlar ve erkekler, 10 yaş erkekler, 18+ yeni başlayan bayanlar ve erkekler, 18+ master bayanlar ve erkekler, 35+ yeni başlayan erkekler, 35+ master erkekler olmak üzere 9 kategoride yaklaşık 80 sporcu yarıştı. Huzurpark Tenis Sahası’nda nefes kesen mücadelelerin yaşandığı turnuva 3 hafta sürdü. Turnuvanın finali ise Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak 29 Ekim’de gerçekleştirildi.

Sürpriz hediyeler

Final törenine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak Belediye Meclisi Spor Komisyonu Başkanı Osman Tekbaş, Spor Komisyonu Üyeleri Harun Güvenç ile İbrahim Türksoy kazanan çocuk kategorisindeki sporculara plaket, madalya; büyük kategorisindeki sporculara ise kupalarını takdim etti. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara da Spor İşleri Müdürlüğü’nden sürpriz hediyeler verildi. Uşak’ın milli gururu, vücut gelişme alanında uluslararası ve ulusal platformlarda çeşitli başarılar elde eden Emre Çelik de düzenlenen ödül törenine katıldı. Çelik’e, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner tarafından plaket takdim edildi.