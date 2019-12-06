Uşak’ta esnafı sevindiren kura

Uşak Belediyesi, 20 yıldır çift dükkân şeklinde olan ve eski haliyle trafik sıkışıklığına neden olan dükkânların dağıtımını, noter huzurunda kura çekimiyle yaptı. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar’ın da katıldığı kuranın ardından, Yeni Toptancı Hal Binası’na 9 adet çiftli dükkân geçişi sağlandı. Hal binası, çift dükkân olarak toptancı esnaf için önemli bir sorun olarak dikkat çekiyordu.