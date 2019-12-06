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    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta esnafı sevindiren kura
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    06.12.2019 - 00:02 |

    Uşak’ta esnafı sevindiren kura

    Uşak’ta esnafı sevindiren kura

    Uşak Belediyesi, 20 yıldır çift dükkân şeklinde olan ve eski haliyle trafik sıkışıklığına neden olan dükkânların dağıtımını, noter huzurunda kura çekimiyle yaptı. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar’ın da katıldığı kuranın ardından, Yeni Toptancı Hal Binası’na 9 adet çiftli dükkân geçişi sağlandı. Hal binası, çift dükkân olarak toptancı esnaf için önemli bir sorun olarak dikkat çekiyordu.

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