Uşak’ta kısa film günleri sürüyor

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Film Festivali başladı. Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesi, geleceğin Türkiye’sini oluşturacak bilgi ve teknolojiye sahip genç nesli oluştururken, şehrin kültürel seviyesini yukarılara taşıyacak etkinlikler de düzenliyor” diye konuştu. Belediye Başkanı Mehmet Çakın da, “Böyle bir etkinliğin destekçisi olmaktan, üzerimize düşeni yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. İletişim Topluluğu Başkanı Ömürcan Oğuz ise; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Çakın ve Rektör Savaş’a destekleri için teşekkür etti.

Üç dalda yarışma

11 ülkeden 3 bin 523 başvurunun olduğu festivalde; Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri olmak üzere üç dalda filmler yarışacak. Çeşitli atölyeler düzenlenecek.

6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Film Festivali, yarın gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.