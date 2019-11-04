Ustaların gözünden doğa, Westpark’ta

MedIcalpark İzmir’in West Park Outlet’teki Kültür ve Sanat Galerisi’nde, gazeteci Esat Erçetingöz, Kenan Seven ve Aykut Fırat’ın ‘Ustaların Gözünden Doğa’ sergisi açıldı.

Medical Park İzmir’in West Park Qutlet’teki Kültür ve Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına; Madicalpark İzmir Hastanesi Baş Hekim Yrd. Dr. Zeki Hozer, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık Bölüm Başkanı Doç. Ahmet İmançer, Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, FMD İzmir Şube Başkanı Turan Gültekin, İBB Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Özlem Özdemir Yılmaz, İzmir Valiliği Proje Müdürü Hatice Suna Biga, Norm Sanat Galerisi sanat koordinatörleri Gültekin ve Gülperi Yıldız katıldı.

Açılışta konuşan Erçetingöz, “Yarım asır önce fotomuhabirliğiyle başlayan fotoğraf sevdamızı, doğadan görüntülerle gelecek nesillere aktarmak istedik. Bizler sarma filmlerle ölümsüzleştirdiğimiz anları, avuç banyosu ile karanlık odalarda yıkayıp basan bir kuşaktan geliyoruz. Şanslıyız ki artık fotoğrafta günümüz teknolojisi olan dijital fotoğrafçılığı da yaşıyoruz” dedi.

Üç gazetecinin fotoğraflarından oluşan karma sergi, ay sonuna kadar Westpark Outlet zemin katta sanatseverleri bekliyor.