Utanç veren birincilik!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü’nce hazırlanan rapora göre, 2008-2017 yılları arasında sorumluluk bölgesinde 687 kadın öldürüldü.

26 kadın cinayetiyle İzmir ilk sırada.JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008- 2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine dair rapor hazırladı. Raporda, 2008-2017 yılları arasında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadının öldürüldüğü bilgisine yer verildi. Rapora göre, jandarma bölgesinde en çok kadın cinayeti işlenen illerin başında ise İzmir bulunuyor. İlk beş il arasında 23 kadının öldürüldüğü Muğla’da yer aldı. Tabloyu değerlendiren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Hilal Susuz, “Kadınların öldürülme oranı büyükşehirlerde daha fazla oluyor. Çünkü modernleşen dünyada kadınlar kendi haklarını daha fazla arıyor. Kadınların kendi haklarını daha fazla araması elbette çok olumlu ama bir yandan da haklarını arayan kadınlar erkek şiddetine maruz kalıyor” dedi.

‘Devletin tavrı önemli’

İzmir’de olumlu gelişmelerin de olduğunu belirten Susuz, “İzmir’de takip ettiğimiz davalarda, emsal kararlar çıkıyor. İzmir mücadele eden bir şehir. Kentte şiddet var ama mücadele eden kadınlar da var. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı 2011 yılında kadın cinayetlerinde neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Devlet ‘Ben kadının yanındayım’ deyip, cinsiyetçi politikaları bir kenara bıraktığında, kadın cinayetleri azalıyor” ifadelerini kullandı. -UMUT KARAKOYUN DHA