Uyan uyan Gürsel kaptan...

İzmir’in ve Göztepe’nin yıllardır süren stat sorunu, bugün son buluyor. Göztepe’nin anasının ak sütü gibi hak ettiği kendisine ait stadyum için 2014 yılının ocak ayında nihayet yapılan ihale sonucu ilk adım atıldı. Ardından “İstemezükçülerin”, “Şehir içine stat olmaz!” diyenlerin engellemeleri ile zaman kaybı yaşandı. Bir şehre ihanet edildi.





Bugün içimiz kıpır kıpır, heyecanımız yüksek. Bir İzmirli olarak tarihe tanıklık etmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden o konulara pek girmek istemiyorum.

Yalnız o dönemde İzmir’in stat konusundaki hassasiyetine kulak tıkayanların da şapkalarını önlerine koyup düşünmelerini temenni ediyorum.





Sırada Alsancak, Karşıyaka ve Atatürk statları var. Onların da bir an evvel İzmir’imize kazandırılması için mücadele verilmesini arzu ediyorum.



Bundan tam 6 yıl önce Göztepe, 3.5 milyonluk şehir olan İzmir’de maçlarını oynayacak stat bulamadı.



İlk olarak Bucaspor’un kapısını çalan sarı kırmızılılar, Buca Arena Stadı için vize alamadı. Manisa 19 Mayıs Stadı ve Turgutlu 7 Eylül statlarının dolu olması, Kuşadası Sahası’nın da zemininin beğenilmemesi nedeniyle stat bulamayan Göztepe, kardeş kulüp Sakaryaspor’un kapısını çaldı.



Sakarya yönetimi, Göz Göz’ün stat isteğini geri çevirmezken, yönetim İzmir’deki stat krizini protesto etmek için Sakarya’da oynama kararı aldı. Sarı kırmızıya gönül vermiş cefakâr taraftarlar tam 511 kilometre uzaklıktaki Sakarya’ya akın etti.



Nereden nereye? Amatörden Süper Lig’e uzanan bir destansı hikaye...



Dile kolay tam 14 yıl; bu 14 yılda neleri, nereleri görmedi ki bu muhteşem taraftar? Yozgatları, Ereğli’yi, Akseki’yi de gördü, Side’yi de hiç gocunmadılar. Daha önemlisi, Efsane Kaptan Gürsel Aksel’in dediği gibi, “Armamıza hiç ihanet etmedik”, etmediler de. Göztepe bu, her şeyi yaşayacaksın.



Damarlarında, ruhlarında ‘Koca Kaptan Gürsel Aksel’in felsefesi dolaşıyor. Bir futbolcu düşünün ki transfer döneminde herkes adına pazarlık yapıyor. Kendisi boş kağıda imza atıyor, bütün pazarlığı yapıyor, sonra da “Ben anlaştım, siz de imzalayabilirsiniz” diyor.



Böyle bir ruh.



Bulundukları lig önemli değildi onlar için, şanlı armayı hep gururla taşıdılar. Isparta’da da Fethiye’de de Afyon’da da bu kutsal armaya laf söyletmediler ve 14 sene Süper Lig’e 95 yıl sonra da, “Eve Dönüyoruz” sloganıyla evlerine döndüler. Uyan uyan Koca Kaptan, bugün Göztepe’nin bayramı var.



2014 yılında kulübün başına geçerek bütün borçları üstlenen Başkan Mehmet Sepil, sarı kırmızılıları önce Süper Lig’e çıkardı. Ardından üç sezondur da ülke futboluna yeniden armağan etti. Yeni stat da çok güzel oldu. Birçok başarıya imza atacak bir tesis. Kulübü finansal olarak sürdürebilir kılacak bir proje. Umarım Göztepe, yeni statta efsane kadronun başarılarından daha başarılı hikayeler yazar. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.





Herkesin gözünün İzmir’de olacağının bilinciyle O muhteşem sarı kırmızılı taraftarların yine tüm Türkiye’ye örnek olacağına inananlardanım.

Haydi Göz Göz gün senin günün....