11.08.2019 - 03:08
Uyarıda bulundu
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kurban Bayramı’ndan önceki son mesai gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.
Kenti bayrama hazırlamak için yoğun tempoda çalışan personele teşekkür eden Başkan Çakın, “Kurban Bayramı boyunca görevi başında olacak olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Umarım, bayram sürecini en verimli şekilde geçirip, tekrar dinç bir şekilde vazifenizin başına dönersiniz. Bayram sebebiyle şehir dışına çıkacak olan arkadaşlarımız trafik kurallarına uysunlar, sürat yapmasınlar” dedi.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.