Uyarıda bulundu

Kenti bayrama hazırlamak için yoğun tempoda çalışan personele teşekkür eden Başkan Çakın, “Kurban Bayramı boyunca görevi başında olacak olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Umarım, bayram sürecini en verimli şekilde geçirip, tekrar dinç bir şekilde vazifenizin başına dönersiniz. Bayram sebebiyle şehir dışına çıkacak olan arkadaşlarımız trafik kurallarına uysunlar, sürat yapmasınlar” dedi.