Ülke ekonomisindeki yüzde 0.9 büyümenin küçülme eğiliminin sona erdiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Aslan, “Ticaret savaşları bu yıl da devam edecek. Dış ticaretin desteklenmesi ve uluslararası rekabet avantajlarımızın artması için biz de EGİAD olarak üyelerimize yardımcı olmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.