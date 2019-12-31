31.12.2019 - 00:03 |
‘Üyelerimizin yanındayız’
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, 2019’un dünya ve Türkiye ekonomisi açısından oldukça zor bir viraj olduğunu belirtti.
Ülke ekonomisindeki yüzde 0.9 büyümenin küçülme eğiliminin sona erdiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Aslan, “Ticaret savaşları bu yıl da devam edecek. Dış ticaretin desteklenmesi ve uluslararası rekabet avantajlarımızın artması için biz de EGİAD olarak üyelerimize yardımcı olmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.