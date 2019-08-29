Uyku spreyiyle soygun

İZMİR’in Konak ilçesine bağlı Selçuk, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay ve Aziziye mahallelerinde yaşayanların, uyku spreyli hırsızlardan yaka silkiyor. Güvenlik kameralarınca görüntülenen dört hırsız, girdikleri evlerde bulunanları uyku spreyi ile uyutup, değerli eşyaları çalıyor. Selçuk Mahallesi Muhtarı Kasım Yavuz’un evine de giren hırsızlar, 10’dan fazla soygunda yaklaşık 20 bin liralık eşya çaldı. Yavuz, “Dört kişiden birini yakaladılar. Önlem alınmasını ve diğer hırsızların da yakalanmasını istiyoruz” dedi.



