‘Uzak durmayalım katkı koyalım’

Ege Üniversitesi’nin (EÜ) bilgi birikimini yopluma yaymak macıyla başlattığı “Ege Üniversitesi Köyümüzde” projesi, Bayındır Belediyesi’nin katkılarıyla, Çınardibi Mahallesi’nde devam etti. Egeli akademisyen ve öğrenciler, çiftçi eğitiminin yanı sıra sağlık ve diş taramaları, el sanatları, yöresel kıyafet sergisiyle astronomi gözlemi gibi etkinlikler yaptı.

Çiftçiye bilgilendirme

“Orada uzakta bir köy var ve uzaktaki köyümüzle bağ kurmalı, oraya gitmeliyiz” diyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bizler için eğitim; araştırma, üretme, paylaşma, değer katma, geliştirme ve fayda sağlama temelleri üzerine kuruludur. Bu nedenle bilgi, birikim ve tecrübelerimizin topluma aktarılmasına büyük önem veriyoruz” diye konuştu. Etkinliklerle ilçelerin sorunlarının çözümüne katkı koyduklarını ifade eden Budak, “Büyük potansiyeline sahip olmasına rağmen, turizm gelirleri fazla olmayan Bayındır’ın daha fazla insanla buluşmasında payımız olsun istiyoruz. Zirai Bilgilendirme Toplantıları ile de çiftçiyi ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Destekleri için Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Demirezen de, “Bayındır havasıyla suyuyla, iklimiyle hayvancılığıyla, termal turizmiyle çiçekliğiyle ve daha sayamadığımız birçok değeriyle öne çıkıyor. Ege Üniversitesi’nin ilçemizdeki meslek yüksekokulunda da öğrenci sayısının artmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.