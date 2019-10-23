‘Uzaklaşmanın’ sergisi açıldı...

1995-2003 yılları arasında Akademi İstanbul Heykel ve Seramik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sobhi, “İnsanların arasındaki uzaklaşma ve yabancılaşma günümüzün gerçeğine dönüşmüş durumda. Ben de bu sergimde anlatım dili olarak toprağı (seramik) seçtim. Seramik dört temel elementten oluşuyor; toprak-ateş-su-hava. Yaşamın özü bu ve biz bu özden gittikçe uzaklaşıyoruz” dedi.