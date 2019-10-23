23.10.2019 - 00:29 |
‘Uzaklaşmanın’ sergisi açıldı...
İran, Tehran doğumlu Heykeltıraş Babek Sobhi’nin 17. Kişisel Heykel Sergisi, Çeşme Levent Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde gerçekleşti.
1995-2003 yılları arasında Akademi İstanbul Heykel ve Seramik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sobhi, “İnsanların arasındaki uzaklaşma ve yabancılaşma günümüzün gerçeğine dönüşmüş durumda. Ben de bu sergimde anlatım dili olarak toprağı (seramik) seçtim. Seramik dört temel elementten oluşuyor; toprak-ateş-su-hava. Yaşamın özü bu ve biz bu özden gittikçe uzaklaşıyoruz” dedi.
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