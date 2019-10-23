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    HaberlerEge‘Uzaklaşmanın’ sergisi açıldı...
    23.10.2019 - 00:29 |

    ‘Uzaklaşmanın’ sergisi açıldı...

    İran, Tehran doğumlu Heykeltıraş Babek Sobhi’nin 17. Kişisel Heykel Sergisi, Çeşme Levent Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde gerçekleşti.

    ‘Uzaklaşmanın’ sergisi açıldı...

    1995-2003 yılları arasında Akademi İstanbul Heykel ve Seramik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sobhi, “İnsanların arasındaki uzaklaşma ve yabancılaşma günümüzün gerçeğine dönüşmüş durumda. Ben de bu sergimde anlatım dili olarak toprağı (seramik) seçtim. Seramik dört temel elementten oluşuyor; toprak-ateş-su-hava. Yaşamın özü bu ve biz bu özden gittikçe uzaklaşıyoruz” dedi.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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