09.08.2019 - 02:41
Uzay kurabiyesi
DoubleTree by Hilton, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) bağlı bir roketin içinde bulunan ve uzun uzay yolculuklarını keyifli hale getirmek için tasarlanan prototip bir fırında ünlü damla çikolatalı kurabiyelerini pişirecek.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.