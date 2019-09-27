Uzmanlardan öfke kontrolü uyarısı

H. Oğuz Erbatu’nun yönettiği panelde; şiddet olaylarının giderek arttığına ve cinayete varan felaketler yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, bu gidişatı durdurmanın en önemli yolunun ‘öfke kontrolü’ olduğunu vurguladı. Öfke, suçluluk, utanç ve depresyona götüren düşünce kalıplarından kurtulma yolları ve çatışmasız iletişim yöntemleri katılımcılarla paylaşıldı.