27.09.2019 - 01:35 |
Uzmanlardan öfke kontrolü uyarısı
Karşıyaka Belediyesi, ‘Şiddetsiz İletişim Paneli’ne ev sahipliği yaptı.
H. Oğuz Erbatu’nun yönettiği panelde; şiddet olaylarının giderek arttığına ve cinayete varan felaketler yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, bu gidişatı durdurmanın en önemli yolunun ‘öfke kontrolü’ olduğunu vurguladı. Öfke, suçluluk, utanç ve depresyona götüren düşünce kalıplarından kurtulma yolları ve çatışmasız iletişim yöntemleri katılımcılarla paylaşıldı.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.