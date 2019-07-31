‘Üzüm fiyatı düşmeyecek’

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün üretici, tüccar, ihracatçı tüm tarafları, Ege İhracatçı Birlikleri’nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle bir araya geldi. Ziraat Odaları Başkanları, üreticinin 2019-20 sezonu için kuru üzüm fiyat beklentisinin 10 lira olduğunu söyledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, üreticinin beklentisinin makul olduğunu, kuru üzümde bu seviyenin altına inilmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 20 bin ton kuru üzüm almasını istediklerini Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’a iletti. Celep, “TMO’nun piyasadan 20 bin ton kuru üzüm alması halinde Türkiye’nin bu ihracattan kazanacağı döviz miktarı en az 70-80 milyon dolar artacak. TMO’nun piyasada denge görevini görmesini istiyoruz” diye konuştu.

Üretici ve ihracatçıların taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Üreticilere Kurban Bayramı’ndan sonra güzel mesajlar iletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

‘Zarar ettirmeyeceğiz’

TMO’nun alacağı kuru üzümleri ihracatçıların TMO’dan geri almasını taahhüt etmelerini de isteyen Pakdemirli, şu noktaların altını çizdi: “Kendim çekirdeksiz kuru üzüm üreticisiyim, ihracatını da yaptım. Sorunları bilen, içinizden birisiyim. 2 yıldır üretici kâr ediyor, bu yıl da zarar etmemesi için gerekeni yapacağız. Üzüm fiyatını aşağı düşürmeyeceğimiz mesajını kamuoyu ile güçlü bir şekilde paylaşmak istiyorum.”