Üzüm üreticisine dolandırıcı uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında incelemelerde buludu. Bağ bozumu öncesi üreticilere, “Üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı” uyarısı yaptıw. Üreticinin emeğinin karşılığını alacağı bu süreçte dikkatli davranması gerektiği ifade eden Bayraktar, “Adam eline çekini, senedini alıyor, üzümlerinize yüksek fiyat veriyor ama dolandırıcı çıkıyor. Güvenilir olup olmadığını araştırın” dedi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de, ilçede Sultaniye üzümünün dışında 9 çeşit üzümün daha yetiştirildiğini belirtti.