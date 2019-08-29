Üzüm ve incirdeki verim mutlu etti

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli üreticilerin bu sezon güldüğünü, iklim şartlarının üzüm, incir gibi önemli tarım ürünlerinde verimi olumlu etkilediğini dile getirdi. Birçok ürün için hasat sezonunun başladığını belirten Kestelli, “Kış yağışları bağların ve incir ağaçlarının gelişimine olumlu etki yaptı. Bölge genelinde üzüm ve incirde meyvelerin olgunluğa ulaşması geçen yıla göre daha geç oldu. Hem üzüm bağlarında hem de incir bahçelerinde şu an için bir hastalık ya da zararlı gözlemlenmedi” dedi. Daha verimli ve kaliteli bir ürün yılı beklediklerini ifade eden Kestelli, şöyle devam etti:

Çin ve Rusya

“Dünya ticaretindeki son dönemde yaşanan gelişmeler de açıkçası biz tarım ve gıda sektörünü epey umutlandırdı. Ülkelerin birbirleri arasında yaşadıkları sorunlar, nüfus açısından kalabalık olan Çin ve Rusya’nın ülkemiz ürünlerine yönelmelerini sağladı. Önümüzdeki dönemde kaliteli ve sürdürülebilir tarım ve gıda ürünleri arzı ile ülkemizin rekabet gücünün çok daha artacağına inanıyorum.”

İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu da, “Yağmur riski gözükmüyor. Yağmur kaliteyi bozup rengini değiştirebilir. Toprak Mahsülleri Ofisi’nin ‘10 liranın altına düşerse malı alabilirim’ açıklaması piyasada fiyatın tutunacağına işarettir” diye konuştu. İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise pamuk piyasasının olumlu seyretmediğini, bu gidişle pamuk ekim alanlarında üreticilerin maliyetinin de altında pamuk satmaya zorlanabileceğini ifade etti.