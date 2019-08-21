Üzümde ihracat 500 milyon doları aştı

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde, 1 Eylül 2018-17 Ağustos 2019 tarihleri arasında 99 ülkeye 246 bin ton karşılığında, 501 milyon 908 milyon dolarlık ihracat yapmanın mutluluğu yaşanıyor. Türkiye, 2017/2018 sezonunun aynı döneminde ise; miktar bazında 273 bin ton kuru üzüm ihraç ederken, 443 milyon 127 bin dolarlık döviz geliri elde etmişti. Kuru üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 10 azalmasına karşın, değer bazında yüzde 13 artış kaydetti.

Uzakdoğu’ya artış

Türkiye, en son 2012-2013 sezonunda 536 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç etmişti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Önümüzdeki iki hafta yapılabilecek kuru üzüm ihracatıyla, 2018-2019 sezonunu 520-530 milyon dolar aralığında kapatmayı hedefliyoruz. 2019-2020 sezonunda da, kuru üzüm ihracatındaki başarımızın devam etmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızın Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla piyasa yapıcı görevini üstlenmesini bekliyoruz. İhracatçılarımızdan beklentimiz ise; alivre ihracat yapmamaları. Bu sayede katma değerli ihracatta sürdürülebilirliği sağlayabiliriz” dedi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında en büyük artış Uzakdoğu ülkelerinde yaşandı.