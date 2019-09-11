11.09.2019 - 00:06
Üzümleri çalınınca perişan oldular
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan iki çiftçinin bir yıllık emeği olan 5 ton kurutulmuş ve çuvallanmış üzüm, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 3 Eylül günü meydana gelen olayda evli ve üç çocuk babası Orhan Aydın’a (70) ait kurutulmuş ve çuvallanmış 2 ton kuru üzüm; iki gün sonra ise, evli ve 2 çocuk babası Hikmet Ersoy’un (60), toplanmış ve kurutulmuş 3 ton üzümü çalındı. Ersoy, 45 bin lira, Aydın ise yaklaşık 20 bin lira zararı olduğunu ifade etti. Çiftçiler, satıştan gelen parayla borçlarını ödeyeceklerini belirtti. l CEMİL SEVAL DHA
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