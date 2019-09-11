Üzümleri çalınınca perişan oldular

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 3 Eylül günü meydana gelen olayda evli ve üç çocuk babası Orhan Aydın’a (70) ait kurutulmuş ve çuvallanmış 2 ton kuru üzüm; iki gün sonra ise, evli ve 2 çocuk babası Hikmet Ersoy’un (60), toplanmış ve kurutulmuş 3 ton üzümü çalındı. Ersoy, 45 bin lira, Aydın ise yaklaşık 20 bin lira zararı olduğunu ifade etti. Çiftçiler, satıştan gelen parayla borçlarını ödeyeceklerini belirtti. l CEMİL SEVAL DHA