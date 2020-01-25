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    HaberlerEge Haberleri Vali ve Başkan Ergün deprem bölgesinde
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    25.01.2020 - 03:57 | | HANDE NAYMAN DHA

    Vali ve Başkan Ergün deprem bölgesinde

    Manisa’da, merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4’lük depremin ardından bölgeyi ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaralanan dört kişinin taburcu edildiğini, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

    Vali ve Başkan Ergün deprem bölgesinde

    Vali Deniz’e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de eşlik etti. Geceyi sokakta geçirenlerle bir araya gelen Vali Deniz ve Başkan Ergün, vatandaşla sohbet edip talepleri dinledi, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Deniz, “Gerekli işlemlerin yapılması için devletimizin bütün imkanlarını kullanacağız. Hasarlı olan binaların tespiti için ekiplerimiz çalışma yapıyor. Bize intikal eden bilgilerde büyük hasar oluşmadığını öğrendik” dedi. 

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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