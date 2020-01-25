Vali ve Başkan Ergün deprem bölgesinde

Vali Deniz’e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de eşlik etti. Geceyi sokakta geçirenlerle bir araya gelen Vali Deniz ve Başkan Ergün, vatandaşla sohbet edip talepleri dinledi, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Deniz, “Gerekli işlemlerin yapılması için devletimizin bütün imkanlarını kullanacağız. Hasarlı olan binaların tespiti için ekiplerimiz çalışma yapıyor. Bize intikal eden bilgilerde büyük hasar oluşmadığını öğrendik” dedi.