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    HaberlerEgeValilikten yeşil kampanyaya onay
    04.10.2019 - 01:27 |

    Valilikten yeşil kampanyaya onay

    5 bin hektardan fazla orman alanını etkileyen yangının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanya için İzmir Valiliği’nden bağış toplama izni geldi

    Valilikten yeşil kampanyaya onay

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar’da başlayıp daha sonra Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayarak 5 bin hektardan fazla bir orman alanını etkileyen yangının yaralarını birlikte sarmak adına başlattığı ‘İzmir Küllerinden Doğacak’ bağış kampanyasına, İzmir Valiliği’nden onay geldi. İzmir Valiliği, Büyükşehir’in sorumluluk sahasında yer alan 200 bin metrekare alanda ağaçlandırma yapılması ve köylerde kullanılmak üzere 50 adet ‘römork tipi yangın tankeri’ alınması için kampanya kapsamında yardım toplanmasına yönelik başvuruyu onayladı.

    3 milyon 500 lira

    Kampanyadan elde edilecek bağış toplamının, 3 milyon 530 bin lira olması hedefleniyor. Bağış toplama izni için İzmir Valiliği’ne teşekkür eden Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Orman yangınıyla yüreğimiz yanmıştı. Şimdi yüreklere su serpme zamanı. Birlik olup fidan dikeceğiz” dedi.

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