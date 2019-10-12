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    HaberlerEge‘Vatana hayırlı evlatlar olsunlar’
    12.10.2019 - 00:31 |

    ‘Vatana hayırlı evlatlar olsunlar’

    ‘Vatana hayırlı evlatlar olsunlar’

    Bayındır Belediyesi, Çırpı Semti Necati Uza Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için toplu sünnet düzenledi. 19 çocuğun sünnet ettirildiği etkinliğe katılan Başkan Uğur Demirezen, ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Çocukların eğlenceli anlarına da eşlik eden Demirezen, “Her birinin vatana, millete hayırlı evlatlar olmasını diliyorum” dedi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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