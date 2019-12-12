12.12.2019 - 07:50 |
Vatandaş istedi Büyükşehir yaptı
İl genelinde kullanım ömrü tamamlanan otobüs duraklarını yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’a bağlı; Çamönü, İsaca, Erdelli ve Aşağı Dolmadeğirmen mahallelerine de ihtiyaç duyulan noktalara yeni durakların montajını yaptı.
İl genelinde kullanım ömrü tamamlanan otobüs duraklarını yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’a bağlı; Çamönü, İsaca, Erdelli ve Aşağı Dolmadeğirmen mahallelerine de ihtiyaç duyulan noktalara yeni durakların montajını yaptı. Vatandaştan tam not alan otobüs durakları, kışın yağışlardan, yazın da sıcaktan ve güneşten koruyacak.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.