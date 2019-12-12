Vatandaş istedi Büyükşehir yaptı

İl genelinde kullanım ömrü tamamlanan otobüs duraklarını yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’a bağlı; Çamönü, İsaca, Erdelli ve Aşağı Dolmadeğirmen mahallelerine de ihtiyaç duyulan noktalara yeni durakların montajını yaptı. Vatandaştan tam not alan otobüs durakları, kışın yağışlardan, yazın da sıcaktan ve güneşten koruyacak.