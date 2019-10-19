Vatandaş istedi sorunlar çözüldü

Vatandaştan gelen talep ve öneriler doğrultusunda Arnavut taşları kaldırılıp asfalt atıldı, altyapıdaki eksikler tamamlandı. Başkan Ali Engin “Hemşehrilerimize kulak vermek öncelikli görevimiz, onlar istedi, biz yaptık. İkinci etapta, kaldırımlar da yenilenecek” dedi.