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    HaberlerEgeVatandaş istedi sorunlar çözüldü
    19.10.2019 - 01:52 |

    Vatandaş istedi sorunlar çözüldü

    Narlıdere Belediyesi, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden İsmet İnönü Caddesi’ni baştan sona yeniledi.

    Vatandaş istedi sorunlar çözüldü

    Vatandaştan gelen talep ve öneriler doğrultusunda Arnavut taşları kaldırılıp asfalt atıldı, altyapıdaki eksikler tamamlandı. Başkan Ali Engin “Hemşehrilerimize kulak vermek öncelikli görevimiz, onlar istedi, biz yaptık. İkinci etapta, kaldırımlar da yenilenecek” dedi.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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