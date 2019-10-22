22.10.2019 - 07:30 |
Vatandaş istedi, yeni hatlar açıldı
ESHOT Genel Müdürlüğü, 330 numaralı Bostanlı İskele-Evka 3 Metro İstasyonu Aktarma Merkezi ile 816 numaralı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi-Çiğli Aktarma Merkezi arasında yeni otobüs hattı açtı.
ESHOT Genel Müdürlüğü, 330 numaralı Bostanlı İskele-Evka 3 Metro İstasyonu Aktarma Merkezi ile 816 numaralı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi-Çiğli Aktarma Merkezi arasında yeni otobüs hattı açtı. İhtiyaç duyulan yeni hatların açılması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, “Karşıyaka sahil güzergâhından Bornova’ya otobüsle ulaşım sağlanması yönünde hem ilçe sakinlerinden hem de muhtarlardan yoğun talep vardı. Aynı şekilde hastanelerin yoğun olduğu Ataşehir Mahallesi için de ring hattı isteniyordu” dedi.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.