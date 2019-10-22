Vatandaş istedi, yeni hatlar açıldı

ESHOT Genel Müdürlüğü, 330 numaralı Bostanlı İskele-Evka 3 Metro İstasyonu Aktarma Merkezi ile 816 numaralı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi-Çiğli Aktarma Merkezi arasında yeni otobüs hattı açtı. İhtiyaç duyulan yeni hatların açılması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, “Karşıyaka sahil güzergâhından Bornova’ya otobüsle ulaşım sağlanması yönünde hem ilçe sakinlerinden hem de muhtarlardan yoğun talep vardı. Aynı şekilde hastanelerin yoğun olduğu Ataşehir Mahallesi için de ring hattı isteniyordu” dedi.