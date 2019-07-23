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    HaberlerEgeVatandaş isteyecek belediye yapacak
    23.07.2019 - 02:18

    Vatandaş isteyecek belediye yapacak

    Vatandaş isteyecek belediye yapacak

    Mahalle muhtarlıklarına sandık kurup ilçe halkının görüşlerini tespit eden Çiğli Belediyesi, şimdi de en işlek noktalarda kurulan stantlarda anket yapıyor. Katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Vatandaş iki gün boyunca öneri ve taleplerini belediyeye iletbilecek. Şu anda öncelikli talepleri tespit aşamasındayız. İlçe halkımızın beklentilerini belirleyerek hizmetlerimizi üreteceğiz. Katılım oldukça yüksek” dedi.

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