Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Periyodik çalışmalarına devam eden ekipler, muhtarlar ve vatandaştan gelen istek ve taleplere de anında cevap veriyor. Muammer Aksoy Mahallesi 1260 Sokak’ta kanalizasyon hattı yenileme ve Zafer Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışması yapıldı. ASKİ ekipleri bir diğer çalışmasını ise İstiklal Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Mehmet Özalp Bulvarı’nda sorun yarattığı tespit edilen kanalizasyon ana hattını yenilendi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de, Nazilli merkezdeki 23 Nisan Parkı’nda peyzaj çalışması gerçekleştirdi.