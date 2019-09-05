Vatandaş ve esnaf mutlu

İhtiyaç sahibi ilköğretim öğrecilerine destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Eğitim Kart projesin için İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ile protokol imzalandı. 2 milyon 160 bin lira değerindeki destekle, 30 bin aileye kart dağıtılacak. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği de (İESOB) ‘Eğitim Kart’la alışveriş yapanlara ek yüzde 10 oranında indirim sağlayacak.

Alımlar İzmir’den yapılacak

Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Seçim kampanyası döneminde, ‘Belediye bir şey satın alacaksa İzmirlilerden alacak’ demiştik. Bundan sonra farklı odalarımızla da aynı dayanışma ve işbirliği içinde olacağız” dedi. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da, “Bu protokol hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de esnafımıza katkıda bulunacak” diye konuştu. Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Hulusi Demir ise, “Başkan Soyer sıkıntılı günler de vatandaşa önemli bir katkı sağladı. Tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Oy verin İzmir kazansın

İZMİR Tarih mobil uygulaması, 17’nci Altın Örümcek Yarışması’nda Mobil Uygulama/Hizmet dalında finale kaldı. Sonucun belirleneceği halk oylamasına 23 Eylül’e kadar ‘altinorumcek.com’ adresinden tüm İzmirliler katılabilir.

Körfez üç yılda kendini temizler

Katıldığı radyo programında İzmir Körfezi’ndeki temizleme işleminin nasıl yapılacağını anlatan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, üç yıl içinde kent merkezinde denize girilebileceğini belirtti. Çözümün çok basit olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Körfez’e onlarca noktadan akıntı var. Eğer Körfez’i temiz tutmayı başarabilirsek, temizlemek için çaba sarf etmemize de gerek kalmaz. Nasıl kirletmeyeceğimiz ile ilgili çalışma başlattık. Onlarca fikir geliştirilmiş. İnceledim ve gömrdüm ki gerek yok. Kirletmessek doğanın sirkülasyonu temizlemeye yetecek” dedi.