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    HaberlerEge Haberleri ‘Vatandaşımız beklemeyecek’
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    04.12.2019 - 00:03 |

    ‘Vatandaşımız beklemeyecek’

    Seyyar makam uygulamasıyla halkın sorunlarını yerinde dinlemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir’in Göztepe, Mithatpaşa ve Murat Reis mahallelerini ziyaret etti.

    ‘Vatandaşımız beklemeyecek’

    “Muhtarlarımız, vatandaşlarımız belediye kapısının önünde beklemeyecek. Biz onların yanına gideceğiz” diyen Soyer’e, Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve belediye bürokratları da eşlik etti. Soyer, yurttaşların sorunlarını dinledi, sorunlarla ilgili çözüm yollarını paylaştı. Başkan’ın son durağı ise Hatay Pazaryeri oldu.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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