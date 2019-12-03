‘Vatandaşımız beklemeyecek’

“Muhtarlarımız, vatandaşlarımız belediye kapısının önünde beklemeyecek. Biz onların yanına gideceğiz” diyen Soyer’e, Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve belediye bürokratları da eşlik etti. Soyer, yurttaşların sorunlarını dinledi, sorunlarla ilgili çözüm yollarını paylaştı. Başkan’ın son durağı ise Hatay Pazaryeri oldu.