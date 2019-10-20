20.10.2019 - 00:19 |
Vatandaşın ilk kapısı
Kınık Belediyesi, Muhtarlar Günü’nü kutladı. Şehit Savcı Selim Kiraz Parkı’ndaki program Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı.
Etkinlikte konuşan Başkan Sadık Doğruer, “Muhtarlık müessesi kültürümüzün ve toplumuzun önemli yapı taşlarından. Vatandaşlarımızın devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı” dedi.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.