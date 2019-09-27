27.09.2019 - 01:40 |
Vatandaşın isteğine kayıtsız kalmadı
Dikili’de uzun yıllardır yeşil alan ve oyun parkı isteyen Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin çağrısına kulak veren Başkan Adil Kırgöz harekete geçti.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.