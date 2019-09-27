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    HaberlerEgeVatandaşın isteğine kayıtsız kalmadı
    27.09.2019 - 01:40 |

    Vatandaşın isteğine kayıtsız kalmadı

    Dikili’de uzun yıllardır yeşil alan ve oyun parkı isteyen Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin çağrısına kulak veren Başkan Adil Kırgöz harekete geçti.

    Vatandaşın isteğine kayıtsız kalmadı

    Cumhuriyet Mahallesi 435 ve 437 sokakların kesişme noktasında yer alan bin 400 metrekarelik alanda ve Sümerkent Sitesi’ndeki bin 500 metrekarelik alanda çalışmalar başladı. Çalışmaları mahalle sakinleriyle inceleyen Kırgöz, “Dikili’de kişi başına düşen yeşil alan sayısını artıracağız” dedi.

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