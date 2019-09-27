Vatandaşın isteğine kayıtsız kalmadı

Cumhuriyet Mahallesi 435 ve 437 sokakların kesişme noktasında yer alan bin 400 metrekarelik alanda ve Sümerkent Sitesi’ndeki bin 500 metrekarelik alanda çalışmalar başladı. Çalışmaları mahalle sakinleriyle inceleyen Kırgöz, “Dikili’de kişi başına düşen yeşil alan sayısını artıracağız” dedi.