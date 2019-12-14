Vatandaşın sesine kulak veriyorlar

Sorunların yerinde çözümü için birim yöneticileriyle mahalle turlarına devam eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilk ziyaretlerdeki talepleri yerine getirip yine sahaya çıktı. İkinci etap muhtar ve vatandaş ziyaretlerine büyük bir sevgi seli eşliğinde başlayan Kılıç, “Sadece seçim döneminde sokağa çıkan başkan dönemini sona erdi” dedi.



Çaldıran’da coşku



Akıncılar, Şirinkapı, Laleli, Cumhuriyet, Aydoğdu, Murathan, İzkent mahallelerine uğrayan Kılıç, Çaldıran Mahallesi’nde ise yoğun bir kalabalıkla karşılandı. Adeta miting gibi gerçekleşen ziyarette sorunlarını aktaran Çaldıranlılar, Buca’nın en eski mahallelerinden olmalarına karşın yıllardır hiçbir başkanın mahalleye ilgi göstermediğini belirtip teşekkür etti. Buca’nın tamamında gerçekleştireceği mahalle turlarını belirli periyotlarda yineleyeceğini ifade eden Kılıç, “Şu an ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan ve hemşehrilerimizden acil çözüm bekleyen sorunları not alarak anında çözüm üretiyoruz. Hangi projenin daha faydalı olacağını, o hizmeti kullanacaklara soruyoruz. Buca’nın ihtiyaç haritasını oluşturuyoruz.” diye konuştu.



Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle gezilerine eski köy yerleşimi olan Kavaklıdere ile devam etti. Muhtar Ömer Kaça, kendisine eşlik eden meclis üyesi ve ilgili bürokratlar ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan İduğ, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi, mahalle kahvesinde oturdu, çay içip sohbet etti.



Doğalgaz sözü



Yapımı tamamlanan taziye evinin son düzenlemelerin ardından hizmete açılacağını söyleyen Başkan İduğ, halı saha için de uygun alanları gezdi, gerekli çalışmalara hemen başlanacağını belirtti. İduğ, vatandaşların doğalgaz talebi ile ilgili olarak ise istenilen sayıda başvuru yapıldığında gerekli girişimlere hemen başlayacaklarını ifade etti.