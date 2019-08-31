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    HaberlerEgeVatandaşın taleplerini makamında dinliyor
    31.08.2019 - 02:33

    Vatandaşın taleplerini makamında dinliyor

    Vatandaşın taleplerini makamında dinliyor

    Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, vatandaşı makamında kabul edip istek ve talepleri dinliyor. Mesai saatleri içerisinde çok sayıda hemşehrisini ağırlayan Başkan Uygur, “Daha iyi daha kaliteli hizmet vermek için her gün bir araya geliyoruz. Her zaman vatandaşı dinlemeye, taleplerini en kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturma gayretindeyiz” dedi.

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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    30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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