Vatandaşın taleplerini makamında dinliyor

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, vatandaşı makamında kabul edip istek ve talepleri dinliyor. Mesai saatleri içerisinde çok sayıda hemşehrisini ağırlayan Başkan Uygur, “Daha iyi daha kaliteli hizmet vermek için her gün bir araya geliyoruz. Her zaman vatandaşı dinlemeye, taleplerini en kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturma gayretindeyiz” dedi.