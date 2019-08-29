‘Vatandaşın yanan evini onaracağız’

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kuruçeşme Mahallesi’nde buzdolabından çıkan yangın nedeniyle yanan evin sahiplerini ziyaret etti. Parmanbek ailesine destek olacaklarını belirten Kılıç, evin onarılması için talimat verdi. Kılıç, “Zor durumda olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız” dedi. Evin çatı, kapı, pencere ve zemin gibi ihtiyaçlarını belediye karşılayacak. Onarım, Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak.