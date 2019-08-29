BİST95.9080EURO6,46-0,01USD5,820,17ALTIN288,910,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Vatandaşın yanan evini onaracağız’
    29.08.2019 - 07:50

    ‘Vatandaşın yanan evini onaracağız’

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kuruçeşme Mahallesi’nde buzdolabından çıkan yangın nedeniyle yanan evin sahiplerini ziyaret etti.

    ‘Vatandaşın yanan evini onaracağız’

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kuruçeşme Mahallesi’nde buzdolabından çıkan yangın nedeniyle yanan evin sahiplerini ziyaret etti. Parmanbek ailesine destek olacaklarını belirten Kılıç, evin onarılması için talimat verdi. Kılıç, “Zor durumda olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız” dedi. Evin çatı, kapı, pencere ve zemin gibi ihtiyaçlarını belediye karşılayacak. Onarım, Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak.

    İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
    daha fazla video için
    Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay olduOynadığı dizinin ödül alması nedeniyle Güney Kore'ye giden Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay oldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

    Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

    Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi

    'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

    'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

    Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

    Eşini karnındaki bebeğiyle öldürmüştü! Anne isyan etti

    Sıradaki Haber