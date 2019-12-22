Vatandaşlar süt ikramını sevdi

İkram edilen süt miktarının ortalama günlük 50 litreyi bulduğunu belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Amacımız süt tüketimini teşvik etmek. Bir taraftan da tarım ve hayvancılık ilçesi Altıeylül’e yakışır bir uygulamayı gerçekleştirmek. Süt ikramına her vatandaş şaşırıyor. İlk başlarda istediğimiz oranı yakalayamıyorduk ama şu an tüm süt akşam saat 16.00 gibi tükeniyor. Vatandaş uygulamadan memnun” dedi.