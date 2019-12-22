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    22.12.2019 - 00:02 |

    Vatandaşlar süt ikramını sevdi

    Balıkesir’in süt üretiminde ilk sırada yer alan merkez Altıeylül ilçesinde, belediyeye gelen vatandaşa hem yörenin sütünün tanıtımını yapmak hem de soğuk kış mevsiminde güne sağlıklı başlamaları için süt ikram ediliyor.

    Vatandaşlar süt ikramını sevdi

     İkram edilen süt miktarının ortalama günlük 50 litreyi bulduğunu belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Amacımız süt tüketimini teşvik etmek. Bir taraftan da tarım ve hayvancılık ilçesi Altıeylül’e yakışır bir uygulamayı gerçekleştirmek. Süt ikramına her vatandaş şaşırıyor. İlk başlarda istediğimiz oranı yakalayamıyorduk ama şu an tüm süt akşam saat 16.00 gibi tükeniyor. Vatandaş uygulamadan memnun” dedi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştı Avcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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