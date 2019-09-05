05.09.2019 - 07:50
Vatanını seven ormanı korur
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, dünyadaki uygulamaları örnek alarak hazırladıkları projeyi İzmir Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu’ya teslim etti.
Türkiye’deki ormanların yeni bir anlayış ve milli bir politikayla ele alınması gerektiğini söyleyen Şahin, “Ormanlarımız özel koruma altına alınmalı, Milli Park olarak değerlendirilmeli ve güvenlik üst düzeye çıkarılmalıdır. Dünyada birçok ülke ormanlarının özel statüyle korurken biz buna seyirci kalamayız” dedi. Kalyoncu da, “Orman meselesi milli bir meseledir. Bizim anlayışımıza göre Milliyetçilik, çevreciliktir. Bizim için tek bir fidan bile vatandır. Bu konuda ihmale de teröre de fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.
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