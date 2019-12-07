08.12.2019 - 00:05 |
“VERBİS’e kayıt süresi uzamalı”
Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy ile Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, işletmelerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolmaları için tanınan sürenin uzatılmasını istedi.
Alhat, kişisel verilerle ilgili çalışmaların hala tamamlanamadığı söyledi. Ulusoy da, “Yaptırımlar çok ama verilen süre az” dedi. VERBİS’e 31 Aralık’a kadar kayıt olmayanlar, 20 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezasını da içeren idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.