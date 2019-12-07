“VERBİS’e kayıt süresi uzamalı”

Alhat, kişisel verilerle ilgili çalışmaların hala tamamlanamadığı söyledi. Ulusoy da, “Yaptırımlar çok ama verilen süre az” dedi. VERBİS’e 31 Aralık’a kadar kayıt olmayanlar, 20 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezasını da içeren idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.