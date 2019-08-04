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    HaberlerEgeVerem Savaş’tan toplu sünnet şöleni
    04.08.2019 - 00:25

    Verem Savaş’tan toplu sünnet şöleni

    Verem Savaş’tan toplu sünnet şöleni

    1923 yılında kurulan İzmir Veremle Savaş Derneği’nin düzenlediği toplu sünnet etkinliğiyle 11 çocuğa bayram sevinci yaşadı. Etkinliğin gelenekselleşmesini hedeflediklerini belirten Dernek Başkanı Şule Bakan, “Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz. Onların, eğitim ve iş yaşamlarında başarılara ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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