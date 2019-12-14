14.12.2019 - 00:02 |
‘Vergi muafiyeti gelmeli’
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar asgari ücrete vergi muafiyetinin yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılama mücadelesi verdiğini ifade eden Yorgancılar “Elde kalan paranın mutlak suretle artırılması gerekiyor. Günümüz koşullarında, asgari ücretin vergi dışında kalması mantıksal ve sosyolojik açıdan doğru olup tarafların nefes almasını sağlayacaktır” dedi.
Sanayicinin artan maliyetler sorununa da değinen Yorgancılar, “Üretim yapan firmalarımızın devamlılığı, mevcut istihdamın korunması ön planda tutulmalı, istihdamı teşvik edecek yeni mekanizmalar yaratılmalı” diye konuştu.
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